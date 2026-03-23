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Coahuila

Inicia la Feria del Libro FELISAN 2026 en San Buenaventura

La presentación de libros y actividades educativas destacan en la agenda de FELISAN 2026.

Por Staff / La Voz - 23 marzo, 2026 - 05:12 p.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Este martes inicia la Feria del Libro FELISAN 2026, organizada por la Presidencia Municipal en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura, con una variada cartelera de actividades culturales, literarias y educativas para toda la familia.

      Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y público en general podrán disfrutar de presentaciones, charlas y actividades que fomentan la lectura y el conocimiento.

       

      La jornada inicia a las 10:00 de la mañana en la Sociedad Mutualista Melchor Ocampo con la plática "Científicos con Ritmo", una dinámica dirigida especialmente a estudiantes, donde la ciencia y la música se combinan de forma divertida.

      De manera simultánea, también en Casa de la Cultura a las 10:00 a.m., se presentará la charla "Leyendas de Ocampo", a cargo del Lic. Luis Ramiro Saldaña Maldonado, acercando al público a las tradiciones e historias de la región.

      A las 11:00 de la mañana, la escritora Vicky Cázares ofrecerá la actividad "Cuenta Cuentos", pensada para el público infantil y familiar, promoviendo la imaginación y el gusto por la lectura.

      En ese mismo horario, se realizará la presentación del libro "Sombra de Raquel" del autor Jorge Luis Gaytán, sumando diversidad literaria a la jornada.

       

      Por la tarde, a las 6:00 p.m., el Ing. Horacio Domínguez Lara presentará su obra "Microhistoria de San Buenaventura, Coahuila. Tomo II", un importante aporte a la historia local que aborda temas de educación, religión y tradiciones.

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