Inicia la Feria del Libro FELISAN 2026 en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Este martes inicia la Feria del Libro FELISAN 2026, organizada por la Presidencia Municipal en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura, con una variada cartelera de actividades culturales, literarias y educativas para toda la familia.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y público en general podrán disfrutar de presentaciones, charlas y actividades que fomentan la lectura y el conocimiento.

La jornada inicia a las 10:00 de la mañana en la Sociedad Mutualista Melchor Ocampo con la plática "Científicos con Ritmo", una dinámica dirigida especialmente a estudiantes, donde la ciencia y la música se combinan de forma divertida.

De manera simultánea, también en Casa de la Cultura a las 10:00 a.m., se presentará la charla "Leyendas de Ocampo", a cargo del Lic. Luis Ramiro Saldaña Maldonado, acercando al público a las tradiciones e historias de la región.

A las 11:00 de la mañana, la escritora Vicky Cázares ofrecerá la actividad "Cuenta Cuentos", pensada para el público infantil y familiar, promoviendo la imaginación y el gusto por la lectura.

En ese mismo horario, se realizará la presentación del libro "Sombra de Raquel" del autor Jorge Luis Gaytán, sumando diversidad literaria a la jornada.

Por la tarde, a las 6:00 p.m., el Ing. Horacio Domínguez Lara presentará su obra "Microhistoria de San Buenaventura, Coahuila. Tomo II", un importante aporte a la historia local que aborda temas de educación, religión y tradiciones.