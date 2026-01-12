Operativo Abrigo en Castaños: Sifuentes entrega alimentos y cobijas

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad y la salud de la ciudadanía ante las bajas temperaturas que se registran en la región, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, encabezó el Operativo Abrigo en las colonias 21 de Marzo, California, Independencia, Santa Cecilia y Zapata, donde se realizó la entrega de alimentos calientes y cobijas a personas en condición de vulnerabilidad.

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y como parte de la estrategia Mejora Coahuila, que coordina Gabriel Elizondo Pérez, sumando esfuerzos para atender de manera directa a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

La Presidenta Municipal destacó la importancia de mantener una atención cercana y permanente a la población vulnerable, señalando que la prioridad de la administración es proteger la integridad de las familias de Castaños.

"Hemos recorrido las distintas colonias para brindar apoyo a las personas que lo necesitan ante las bajas temperaturas. Nuestro compromiso es estar atentos, prevenir riesgos y brindar apoyo oportuno a quienes lo requieran", expresó la edil.

Durante el operativo se entregaron cobertores y comida caliente, con el objetivo de mitigar los efectos del frío y ofrecer un respaldo inmediato a personas en situación de riesgo, especialmente adultos mayores y personas en condición de calle.

Asimismo, Sifuentes Zamora hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de necesitarlo, acuda a los albergues temporales habilitados en el DIF Municipal y en el Centro Cívico de la colonia Independencia, los cuales permanecen activos y disponibles para brindar resguardo, atención y seguridad.

Hasta el momento, no se ha registrado la solicitud de asilo en los albergues; no obstante, el Departamento de Protección Civil se mantiene en constante recorrido, vigilancia y estado de alerta, preparado para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante esta temporada invernal.

El Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada y cercana a la ciudadanía, priorizando el bienestar y la seguridad de las familias ante las condiciones climatológicas adversas.