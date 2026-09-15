Escuela Margarita Maza de Juárez requiere atención eléctrica urgente

La primaria Margarita Maza de Juárez requiere una reparación en su sistema eléctrico debido a que la carga del plantel ya no soporta la cantidad de aparatos que utiliza, informó Félix Rodríguez Ramos, director de Educación Municipal.

Explicó que en el plantel se han presentado daños en cables, por lo que actualmente se realizan diagnósticos para determinar las condiciones de la instalación eléctrica y establecer la solución correspondiente.

Rodríguez Ramos señaló que ya se realizó un primer diagnóstico y posteriormente la Secretaría de Educación Pública efectuó otra revisión. Actualmente, una tercera persona lleva a cabo una nueva evaluación de las instalaciones.

"De lo que sí estamos seguros es que la escuela se tiene que arreglar, lo que es la cuestión eléctrica", afirmó.

El funcionario indicó que mantiene comunicación con la directora del plantel, la profesora Lilia, para conocer los resultados de los diagnósticos y definir las gestiones que correspondan para atender la falla.

Clases a distancia en Margarita Maza

Respecto a las clases, explicó que no se encuentran suspendidas, sino que se mantiene una modalidad de educación a distancia mientras las condiciones del plantel no permiten el regreso normal de los alumnos.

Señaló que la Secretaría de Educación establece como prioridades la integridad física y la salud de los estudiantes, por lo que cuando las condiciones de un plantel representan un riesgo, corresponde a las autoridades educativas determinar la estrategia para mantener las actividades académicas.

"Educación a distancia nunca va a suplantar una educación presencial", reconoció Rodríguez Ramos, aunque señaló que esta modalidad permite mantener el aprendizaje mientras se resuelve la situación.

El director de Educación Municipal agregó que, a partir de la experiencia de la pandemia, las familias ya están más familiarizadas con el uso de herramientas digitales como alternativa para continuar las actividades escolares.

Atención a escuelas en Monclova

Por otra parte, Rodríguez Ramos informó que, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, el Municipio ha atendido peticiones de distintos planteles educativos, principalmente relacionadas con limpieza, suministro de agua y energía eléctrica.

Detalló que hasta el momento se han realizado trabajos de limpieza en alrededor de 18 escuelas, mientras que otros planteles están pendientes de programación.

En materia de agua, mencionó que se ha apoyado a diversas escuelas, entre ellas América Unida, donde se presentó un problema con el medidor y ha sido necesario abastecer al plantel mediante pipas.

También se han realizado apoyos relacionados con energía eléctrica en América Unida y Margarita Maza de Juárez.

Rodríguez Ramos indicó que, una vez concluidas las actividades relacionadas con las fiestas patrias, se retomarán las jornadas de limpieza en los planteles que permanecen pendientes.