Bajas ventas de artículos patrios desaniman a comerciantes en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las bajas ventas de artículos alusivos a las Fiestas Patrias desalentaron a comerciantes provenientes de Toluca, Estado de México, quienes cada año acuden a la Región Carbonífera para ofrecer su mercancía.

Don Gerardo, uno de los vendedores, señaló que desde hace 20 años visita cada año la Región Carbonífera, pero afirmó que desde hace tres años las ventas ya no son las mismas.

Atribuyó esta situación al cierre de las minas y, la falta de empleo, factores que, dijo, afectan la economía de las familias y disminuyen la adquisición de sus productos.

Precisó que desde hace 10 años decidió llevar su mercancía a Múzquiz, donde se instala sobre la calle Zaragoza, esquina con Presidente Juárez. Explicó que los comerciantes se preparan con medio año de anticipación para acudir a la cuenca.

Entre los artículos que ofrecen se encuentran banderas, trompetas, paliacates, cintos, vestidos, rehiletes, llaveros, tambores, entre otros, con precios que van desde los 25 hasta los 550 pesos, dependiendo del producto.

"Nosotros tenemos que buscarle, venir hasta acá, esperando que la economía mejore", expresó Don Gerardo, quien señaló al grito de "Viva México", que, pese a la baja demanda, mantienen la expectativa de que las ventas puedan mejorar durante las Fiestas Patrias 2026.