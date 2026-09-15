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Coahuila

Buscan a Raúl García que escapó del asilo en Melchor Múzquiz

Se solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Raúl García, quien podría estar en los alrededores del asilo en Melchor Múzquiz.

Por Staff / La Voz - 15 septiembre, 2026 - 03:32 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAHUILA.- Autoridades policiacas y cuerpos de rescate buscan a un adulto mayor que escapó esta tarde del asilo de ancianos "San Judas Tadeo".

      La persona de edad avanzada responde al nombre de Raúl Fructuoso García Uribe, de 79 años, quien abandonó el asilo ubicado en el barrio de la Casa Azul.

      Trascendió que, el ciudadano brincó una barda para poder alejarse del asilo ante lo cual, los encargados del edificio, solicitaron el apoyo correspondiente al desconocer hacia donde se dirigió el adulto mayor.

      El asilo de ancianos, se ubica sobre la calle Hidalgo esquina con Manuel Acuña, ante lo cual, cualquier información que puedan tener sobre el paradero del abuelito, pueden acudir a dicho lugar.

      Mientras tanto, las autoridades mantienen la atención al reporte para tratar de establecer el paradero de Raúl Fructuoso García Uribe por ello, cualquier información que contribuya a su localización deberá ser comunicada a las autoridades correspondientes.

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