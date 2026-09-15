Menor sufre quemaduras en Múzquiz: PRONNIF investiga el accidente

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Procuraduría Municipal de PRONNIF en Múzquiz atendió el caso de un menor que sufrió quemaduras de segundo grado en su domicilio, ubicado en el barrio La Piedra, informó la licenciada Lorena Long Guedea, titular de la dependencia.

La funcionaria señaló que, tras el reporte de vulneración, se elaboró un convenio de cuidados con la madre de familia, instrumento legal administrativo orientado a la restitución y garantía de los derechos del infante.

Long Guedea indicó que, mientras se da seguimiento al caso, el menor permanece bajo observación médica en el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" y recibe atención especializada debido a las lesiones que sufrió.

La madre del menor, identificada como Gabriela N., reiteró que, se encontraba en la cocina preparando un té cuando ocurrió el accidente, de acuerdo con su declaración ante las autoridades correspondientes.

Relató que el niño, identificado como Andrés N., tiró accidentalmente el vaso que contenía el líquido caliente, provocando que el agua hirviendo le cayera encima y le ocasionara las quemaduras.

Mientras tanto, el pequeño permanece en cuidados intensivos, recibiendo la atención médica correspondiente, en tanto, PRONNIF mantiene el seguimiento del caso.