Frontera: Sara Irma Pérez Cantú anuncia rehabilitación del Centro Comunitario

FRONTERA, COAHUILA.- Con los recursos obtenidos de la Feria de la Primavera 2026, el municipio iniciará la rehabilitación del Centro Comunitario Dan Cristóbal, obra que requiere una inversión aproximada de un millón y medio de pesos, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil explicó que este proyecto estaba contemplado desde el año pasado; sin embargo, no se pudo arrancar debido a que los terrenos del centro comunitario no se encontraban liberados en ese momento, lo que retrasó su ejecución.

Indicó que para este 2026 la rehabilitación será una prioridad, aprovechando los ingresos generados por la Feria de la Primavera, cuya edición inicia este jueves 23 de abril. Señaló que actualmente se cuenta con alrededor de 250 mil pesos de ganancias de ediciones anteriores, y se espera recaudar una cantidad similar en este año.

"Es una inversión importante, estamos hablando de aproximadamente un millón 500 mil pesos, pero es un espacio que la comunidad necesita y vamos a ir avanzando con los recursos disponibles", puntualizó.

La alcaldesa recordó que el Centro Comunitario San Cristóbal se encontraba en total abandono, incluso fue objeto de vandalismo y saqueo. Detalló que el inmueble presentaba severos daños, con barandales doblados, equipos de aire acondicionado robados y sanitarios en pésimas condiciones.

Asimismo, lamentó que el lugar fuera utilizado de manera inadecuada por algunas personas, lo que deterioró aún más sus instalaciones, por lo que reiteró la importancia de rescatar este espacio para el beneficio de las familias del sector.

Con esta rehabilitación, el gobierno municipal busca devolver a la comunidad un sitio digno para actividades sociales, culturales y recreativas.