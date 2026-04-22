Madres de familia protestan por falta de servicios en secundaria de Monclova

Monclova; Coah.-Madres de familia de la secundaria Carlos Espinoza, turno vespertino, denunciaron la falta de electricidad y agua en el plantel, situación que afecta directamente a los estudiantes, principalmente ante las altas temperaturas. Señalaron que el problema persiste desde el inicio del ciclo escolar, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado una solución.

De acuerdo con Fabiola Mijares, madre de familia, la ausencia de energía eléctrica impide el uso de abanicos y otros servicios básicos, mientras que la falta de agua mantiene inoperantes los sanitarios. Indicó que, aunque por la mañana se registra voltaje parcial de 110, en el turno vespertino el servicio es prácticamente inexistente.

Impacto en la comunidad

La situación ha obligado a los alumnos a adaptarse en condiciones precarias, utilizando abanicos de mano para soportar el calor dentro de las aulas. Además, los estudiantes permanecen en el plantel desde la 1:30 de la tarde hasta las 6:45, sin condiciones adecuadas, lo que representa un riesgo para su bienestar.

Acciones de las madres de familia

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, un grupo de madres de familia anunció que este jueves tomarán las instalaciones desde el turno matutino, con el objetivo de ejercer mayor presión y visibilizar la problemática que afecta a toda la comunidad escolar. Aseguraron que continuarán con las acciones hasta obtener una solución definitiva.