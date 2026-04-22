Charla motivacional de Marco Antonio Rubio en Nueva Rosita: Un impulso para la juventud

Con un mensaje claro de esfuerzo, disciplina y rumbo, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó este día un encuentro con jóvenes de Nueva Rosita, al recibir al campeón mundial de boxeo Marco Antonio "Veneno" Rubio, quien impartió una charla motivacional en el gimnasio municipal.

Ante decenas de asistentes, el "Veneno" Rubio compartió su historia de vida, destacando que el deporte representa una vía firme para construir un mejor futuro, mantenerse alejados de malos hábitos y fortalecer valores como la constancia, la responsabilidad y la perseverancia. En su intervención, hizo un llamado directo a la juventud a no perder el enfoque en sus metas: "Si en algún momento sienten duda, es válido detenerse, analizar el camino y definir hacia dónde quieren dirigir sus esfuerzos, porque solo así se alcanzan los resultados que uno se propone", expresó.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez reconoció la trayectoria del campeón mundial, subrayando que su presencia en Nueva Rosita es motivo de orgullo y una oportunidad valiosa para inspirar a las nuevas generaciones. Destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia integral para fortalecer el tejido social y brindar herramientas reales a la juventud.

"En San Juan de Sabinas creemos en nuestra gente joven. Por eso, trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos impulsando acciones que les permitan desarrollarse en entornos sanos, con oportunidades y con ejemplos positivos como el del ´Veneno´ Rubio", señaló.

El edil reiteró que su administración mantiene como prioridad la atención a la juventud, promoviendo espacios deportivos, culturales y de formación que contribuyan a su crecimiento personal y profesional, apostando siempre por la prevención y la construcción de un mejor futuro para el municipio.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, integrantes del Cabildo, representantes del sector educativo y ciudadanía en general, quienes respaldaron esta iniciativa enfocada en la formación de valores y el impulso al talento local.

Durante la jornada también se vivió un ambiente de reconocimiento y orgullo local, con la entrega de distinciones a boxeadores destacados de San Juan de Sabinas, así como una exhibición que permitió a las y los asistentes apreciar de cerca el talento y la disciplina de quienes practican este deporte, reforzando el mensaje de que el esfuerzo constante siempre da resultados.