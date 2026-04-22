Fiscalía de Coahuila refuerza acciones contra delitos sexuales

REGIÓN CARBONÍFERA DE COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de su delegación en la Región Carbonífera, reiteró la aplicación de una política de 'cero impunidad' frente a los delitos que atenten contra la integridad y libertad sexual de mujeres y menores de edad, informó el delegado Diego Garduño Guzmán.

El funcionario precisó que existe una instrucción directa del fiscal general, Federico Fernández Montañez, para que estos ilícitos sean investigados con rigor jurídico y perseguidos con toda la fuerza del Estado. Subrayó que la directriz institucional es clara: garantizar que ninguna conducta de esta naturaleza quede sin sanción penal.

Garduño Guzmán señaló que en fechas recientes se han iniciado diversas carpetas de investigación derivadas de denuncias formales, las cuales han sido integradas con datos de prueba sólidos, entre ellos testimoniales, dictámenes periciales y demás elementos de convicción. Dicho material probatorio ha sido expuesto en audiencias iniciales, donde los órganos jurisdiccionales han determinado la vinculación a proceso de los imputados, imponiendo en su mayoría la medida cautelar de prisión preventiva.

Indicó que los asuntos se encuentran actualmente en la etapa de investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continúa con el fortalecimiento de las líneas de investigación, a fin de robustecer la acusación y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

El delegado enfatizó que, conforme al marco legal vigente, en aquellos casos donde exista una relación de confianza o parentesco entre víctima y agresor —como ocurre cuando el imputado es padrastro u otro familiar—, dicha circunstancia constituye un agravante que incrementa la penalidad. Reiteró que la política criminal del Estado de Coahuila mantiene una postura firme y sostenida para erradicar la violencia sexual, privilegiando la protección integral de los sectores más vulnerables y asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.