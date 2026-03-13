Frontera realiza Feria de Salud Mental: Sara Irma Pérez Cantú impulsa atención emocional

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y orientar a la población sobre problemas emocionales, se llevó a cabo una Feria de Salud Mental en la plaza principal del municipio de Frontera, donde participaron estudiantes de nivel primaria, secundaria y preparatoria.

Durante la jornada se instalaron diversos módulos de atención y orientación dirigidos principalmente a niños y jóvenes, ante el incremento de casos relacionados con ansiedad y otras afectaciones emocionales.

En el evento estuvieron presentes el director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, así como la directora de la Instancia de la Mujer, Valeria González, además de otras autoridades de salud y representantes de la Presidencia Municipal.

Las actividades se realizaron siguiendo indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien ha impulsado acciones para atender la salud emocional de la población, especialmente entre los jóvenes.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones también responden al llamado realizado por la esposa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha solicitado reforzar las brigadas de atención en salud mental en distintos municipios del estado.

"Hemos trabajado mucho incluso con cada brigada médica, llevando un módulo de salud mental, pero este día traemos atenciones para ansiedad, depresión, prevención del suicidio, prevención de accidentes y promoción a la salud", explicó el director de Salud Municipal.

Añadió que la finalidad es brindar herramientas a las personas que acuden para que puedan identificar señales de alerta, sepan cómo actuar ante una situación de crisis y conozcan a dónde acudir en caso de que algún familiar o conocido necesite apoyo profesional.

Las autoridades destacaron que este tipo de ferias buscan también generar mayor conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de hablar sobre sus emociones y buscar ayuda cuando sea necesario.