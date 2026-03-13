Restos de José Isabel Minjarez llegan a Villa de Palú: cierre de una tragedia

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La tarde de este viernes arribarán a la Villa de Palú los restos mortales de José Isabel Minjarez Yáñez, minero que perdió la vida en la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida el 19 de febrero de 2006, en el complejo carbonífero de San Juan de Sabinas.

Su recuperación, dos décadas después, representa un momento de profundo significado para su familia y la comunidad.

Los familiares de Minjarez Yáñez viajaron recientemente a la Ciudad de México para llevar a cabo el proceso de identificación de los restos, tras años de espera y exigencia de justicia.

La tragedia de Pasta de Conchos, que cobró la vida de decenas de mineros, marcó un antes y un después en la historia laboral de la Región Carbonífera, convirtiéndose en símbolo de lucha y memoria.

Durante 20 años, la ausencia de José Isabel fue acompañada por la perseverancia de sus seres queridos, quienes nunca claudicaron en la exigencia de rescate.

Hoy, su regreso a Villa de Palú se convierte en un acto de dignidad y cierre para una herida que permaneció abierta en la comunidad y en la historia minera del país, tratándose del minero número 25 recuperado en el desarrollo carbonero faltando aún 38 por ser visualizados y extraídos de dicho lugar.

Se tiene previsto que el cuerpo sea recibido en el domicilio del trabajador, donde permanecerá por un tiempo determinado.

Posteriormente será trasladado a una funeraria, en la que se realizará la velación a partir de las cinco de la tarde, en un ambiente de respeto y acompañamiento.

El sábado 14 de marzo se celebrará la Misa de cuerpo presente en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, a la una de la tarde.

Al concluir, el cortejo fúnebre partirá hacia el panteón Santa Rosa de la comunidad, donde finalmente descansarán los restos de José Isabel Minjarez Yáñez, cerrando un ciclo de dolor y memoria que se extendió por dos décadas.