Más de 300 brigadistas listos para combatir incendios en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre el arranque del Operativo de Incendios Forestales 2026, destacando que más de 300 brigadistas están preparados para enfrentar la temporada de fuego en todo el estado.

La estrategia, que inició este pasado lunes, contempla una inversión considerable en equipo, capacitación y mejoras laborales para quienes arriesgan su vida en la protección de los bosques.

El mandatario subrayó que el trabajo se realiza en coordinación con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la capacitación de brigadistas en maniobras de ascenso y descenso de helicópteros al momento de atender un siniestro de esta índole, especialmente en la Región Carbonífera.

"La prevención es clave, pero cuando se presenten incendios, debemos atenderlos y extinguirlos lo más rápido posible", puntualizó.

Dentro del operativo se cuenta además con más de 30 vehículos todo terreno, suficiente herramienta especializada y tres helicópteros para acceder a zonas de difícil alcance.

Además, se mejoraron los sueldos de los brigadistas, reconociendo su labor fundamental en la protección del medio ambiente. El gobernador expresó su confianza en que esta temporada se logre prevenir la mayor cantidad de siniestros posibles.

Jiménez Salinas informó que en lo que va del año se han registrado 10 incendios y 16 conatos de incendio, resaltando que el combate al fuego requiere agilidad, reacción inmediata y trabajo en equipo, lo que ha permitido obtener resultados históricos.

Asimismo, confirmó que ya se han realizado detenciones relacionadas con incendios provocados, incluyendo el caso de un siniestro ocurrido en 2025 en la carretera a Los Chorros, en Arteaga.

Finalmente, el mandatario advirtió que habrá mano dura contra quienes incumplan la ley, recordando que Coahuila cuenta con una nueva legislación en materia de incendios forestales que establece sanciones claras para quienes provoquen estos desastres.

"La protección de nuestros bosques es prioridad, y no vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos afecte el bienestar de todos", concluyó.