Inicia la Feria de San Buenaventura 2026 con eventos culturales y conciertos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Este viernes arranca la Feria de San Buenaventura 2026, una de las celebraciones más importantes del norte del país, con la coronación de María Fernanda I como Reina de la Feria, acompañada por la Princesa Marifer Boone y la Flor del Ejido Nahomi.

El inicio de las festividades contempla el tradicional corte de listón a las 19:00 horas y la ceremonia de coronación a las 21:00 horas en la Monumental Plaza de Toros, evento que contará con la presentación de Alicia Villarreal y que marca el arranque del 81 aniversario de la máxima fiesta de los sambonenses.

Durante la presentación de la cartelera artística y del Rodeo Wrangler, los organizadores informaron que se ha registrado una alta demanda de boletos para diversos espectáculos, especialmente para los conciertos de Banda MS y Yuridia, cuyas localidades están próximas a agotarse.

La programación contempla actividades musicales, culturales y de rodeo durante dos fines de semana. El sábado 4 de julio se realizará la cuarta etapa del Circuito de Rodeo Wrangler de la compañía Ocho Segundos, acompañado de barrileras y espectáculos vaqueros, con la participación de Caballo Dorado.

El domingo 5 de julio se llevará a cabo el Palomazo Norteño, con la participación de exponentes de la música regional. Posteriormente, el viernes 10 de julio se presentará El Norteñazo, con la participación de diversos intérpretes del género norteño y el proyecto "Volver a la Cumbia".

El sábado 11 de julio se presentarán Conjunto Primavera y La Fiera de Ojinaga, mientras que el domingo 12 de julio actuará Elías Medina junto a artistas invitados de la región.

Para la etapa final, el viernes 17 de julio se presentará Banda MS; el sábado 18 de julio será el turno de Yuridia, y el domingo 19 de julio se realizará el cierre con el Súper Bull Internacional, la participación de Rancho La Viga y la tradicional cabalgata.

Los organizadores destacaron la realización de dos eventos con causa a beneficio del DIF Municipal. El 8 de julio se llevará a cabo el Fan Fest Colombiano con Tropa Estrella, y el 14 de julio se presentarán Polo Urías y Los Reyes del Camino. El acceso será mediante donación de alimentos no perecederos o cuota de 50 pesos.

Respecto a la venta de boletos, se informó que los accesos para Palomazo Norteño, Norteñazo, Elías Medina, Rodeo Wrangler, Caballo Dorado y Súper Bull Internacional se venden en puntos autorizados de San Buenaventura y Monclova, además de plataformas digitales con opciones de pago a crédito.

Los conciertos de Conjunto Primavera, La Fiera de Ojinaga y Yuridia se comercializan mediante plataformas digitales especializadas, mientras que el evento de Banda MS cuenta con un sistema propio de venta en línea.

Promotores señalaron que, pese al contexto económico de la Región Centro de Coahuila, la respuesta del público ha sido positiva, con alta demanda de boletos y asistencia prevista de visitantes de distintos municipios y estados del país.

Asimismo, se informó que los conciertos iniciarán alrededor de las 21:00 horas y concluirán cerca de las 02:00 de la madrugada, mientras que el acceso general a las instalaciones de la feria será gratuito.

La empresa organizadora aseguró que trabaja únicamente con boleteras reconocidas para garantizar certeza al público en compras, aclaraciones y posibles reembolsos, y destacó que la feria se consolida como uno de los principales foros de espectáculos del norte del país.