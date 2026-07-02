Alfredo Paredes apoya reelección de alcaldes en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado local Alfredo Paredes López manifestó su respaldo a la reelección de alcaldes al considerar que este mecanismo permite a la ciudadanía calificar el desempeño de sus autoridades mediante el voto y decidir si continúan al frente de los gobiernos municipales.

El legislador afirmó que los procesos electorales recientes han reflejado la percepción ciudadana sobre el trabajo de los representantes populares, por lo que, mientras la legislación vigente lo permita, ningún presidente municipal debe ser privado del derecho de buscar un nuevo mandato.

Paredes López recordó que la reforma constitucional aprobada a nivel nacional establece la eliminación de la reelección consecutiva para alcaldes a partir de 2030, de modo que las próximas elecciones serán las últimas en las que los ediles podrán competir por un periodo adicional.

Al referirse al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, el diputado reiteró que respaldaría una eventual candidatura para la reelección, al sostener que corresponde exclusivamente a la ciudadanía determinar la continuidad de una administración. "Yo lo apoyé una vez, ¿por qué no apoyarlo otra vez?", expresó al insistir en que la reelección constituye una evaluación directa del trabajo realizado por los gobiernos municipales.

El legislador agregó que cada fuerza política definirá su estrategia rumbo a los próximos procesos electorales y que quienes busquen participar tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante el electorado. Finalmente, Alfredo Paredes consideró que el país avanzará con mayor fortaleza si prevalecen la unidad y la colaboración entre los distintos sectores políticos y sociales, privilegiando los acuerdos por encima de las diferencias.