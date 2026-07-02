Más de 250 toneladas de basura retiradas en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- El sur de Saltillo es la zona con mayor acumulación de residuos sólidos urbanos en arroyos, según la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio. El titular de la dependencia, Emmanuel Olache Valdés, explicó que la parte alta del sur concentra la mayor contaminación, con presencia constante de basura en cauces naturales, en algunos casos con materiales de alto impacto ambiental.

Señaló que en lo que va del primer semestre del año se han retirado más de 250 toneladas de residuos mediante brigadas de limpieza que operan diariamente en arroyos y drenajes pluviales. Entre los desechos recolectados se han encontrado residuos sólidos vegetales arrastrados por lluvias, madera, cartón, vidrio, muebles, llantas y ropa inservible. También se han localizado animales muertos, escombro y aparatos electrónicos como televisores, radios y teléfonos celulares, que representan un riesgo por sus componentes contaminantes.

Aunque la zona norte del municipio se mantiene como la más limpia, las autoridades advirtieron que las lluvias intensas provocan el arrastre de basura hacia calles, alcantarillas y arroyos de ese sector. De forma paralela, el área de Servicios Primarios y Servicios Públicos mantiene labores diarias de limpieza en calles y plazas públicas, incluida la Plaza de Armas, donde se recolecta aproximadamente una tonelada de basura al día, principalmente envolturas, latas, cajas de comida y envases plásticos.