Verifican estado de salud de adulto mayor en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Un reporte ciudadano que alertaba sobre un presunto adulto mayor encerrado en una vivienda de la Zona Centro derivó en la movilización de elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), quienes confirmaron que el hombre se encontraba en buenas condiciones de salud y que no existía alguna situación de riesgo.

La intervención se registró la mañana de este jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Maclovio Herrera, luego de que vecinos solicitaran apoyo al Sistema de Emergencias 911 al observar que la puerta principal permanecía asegurada con un candado colocado por el exterior.

De acuerdo con el reporte, el habitante del inmueble es un hombre de 92 años con discapacidad visual, quien se encontraba solo dentro de la vivienda, circunstancia que generó preocupación entre los residentes del sector.

Al llegar al lugar, los elementos de la UNIF establecieron comunicación con el adulto mayor y retiraron el candado para ingresar al domicilio y verificar su estado físico. Tras la inspección, los oficiales confirmaron que el nonagenario no presentaba lesiones ni indicios de violencia y que se encontraba en buen estado de salud.

Minutos después arribaron familiares del adulto mayor, quienes explicaron que el propio hombre les solicitaba cerrar la puerta con candado desde el exterior como una medida para sentirse más seguro mientras permanecía solo en la vivienda.

Luego de esclarecer la situación, los agentes brindaron recomendaciones a la familia para evitar que esta práctica vuelva a generar preocupación entre los vecinos o motive la activación innecesaria de los cuerpos de emergencia.