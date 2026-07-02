Deslaves en El Melón: Protección Civil Múzquiz restringe circulación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Múzquiz informó que las fuertes lluvias registradas durante la noche del pasado miércoles en el área conocida como El Melón, provocaron deslaves en el camino de terracería que comunica con el Ejido San Francisco, por lo que fue restringida la circulación para vehículos pequeños.

El titular de la dependencia, el ingeniero Víctor Guajardo Loo, señaló que, por el momento, no existe paso para automóviles y camionetas debido a las condiciones que presenta el camino.

La autoridad exhortó a los habitantes del Ejido San Francisco y de las comunidades cercanas a evitar transitar por esa vía mientras persistan los escurrimientos sobre el camino.

Protección Civil indicó que la circulación podrá restablecerse una vez que disminuya el caudal del agua y se lleven a cabo los trabajos de reparación de los daños ocasionados por las lluvias.

Asimismo, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar poner en riesgo su integridad al intentar cruzar por la zona afectada.

La dependencia reiteró que continuará monitoreando las condiciones del camino para informar oportunamente cuando existan condiciones seguras para reabrir la circulación.