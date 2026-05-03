Poder Ciudadano Mx x Mx lanza campaña para incentivar el voto en Coahuila

Organizaciones ciudadanas iniciaron este fin de semana una campaña de concientización para incentivar el voto en Coahuila, esto con rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio, en la que se renovará el Congreso local.

Integrantes de Poder Ciudadano Mx x Mx, en coordinación con Consejo 25, informaron que las acciones se mantendrán durante las próximas semanas con presencia en distintos municipios de la entidad.

La estrategia contempla la colocación de lonas en puntos estratégicos de ciudades como Monclova, Torreón, Saltillo, Sabinas, Nueva Rosita, Piedras Negras y Acuña, en la que se plasmarán mensajes dirigidos a la ciudadanía para promover el voto y su participación en las urnas.

De acuerdo con los promoventes, el objetivo es generar conciencia sobre la relevancia de este proceso, en el que se definirán las diputaciones de los 16 distritos locales, lo que impactará en las decisiones legislativas del estado.

Señalaron que, ante el contexto actual, es fundamental que la población acuda a votar de manera informada, al considerar que la participación ciudadana es un elemento clave para fortalecer la vida democrática en Coahuila.

Los integrantes de estos grupos, reiteraron su compromiso de continuar impulsando este tipo de iniciativas, enfocadas en fomentar el ejercicio cívico y la participación activa de la sociedad.