Bomberos controlan incendio en vivienda de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada de hoy se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle General Elizardo Gutiérrez, entre Jesús Carranza y 5 de Febrero, del barrio La Piedra.

De acuerdo con los primeros reportes, un varón habría provocado el siniestro, lo que generó alarma entre los vecinos del sector que colindan con la casa marcada con el número 707.

Afortunadamente, al momento del incendio, el inmueble se encontraba desocupado, por lo que no se reportaron personas heridas.

Sin embargo, las llamas alcanzaron gran intensidad y amenazaban con extenderse a domicilios cercanos, lo que obligó a una rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos del cuerpo de bomberos, bajo el mando de Valentín Elizalde Nieto, acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego.

Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar el siniestro y proceder al enfriamiento total de la vivienda afectada, evitando así que se reavivaran las llamas.

Vecinos del sector señalaron que la rápida respuesta de los bomberos fue clave para evitar una tragedia mayor, pues la zona es altamente poblada y el fuego pudo haber alcanzado otras casas.

La presencia de patrullas y equipos de emergencia generó expectación entre los habitantes, durante las labores de control.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas y circunstancias que motivaron a un masculino a provocar este hecho.