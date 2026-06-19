San Buenaventura se prepara para la Feria 2026

San Buenaventura, Coah.- El Comité Pro-Reinado y el Comité Central de la Feria San Buenaventura 2026 invitan cordialmente a toda la ciudadanía a la Gran Noche del Cómputo Final, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio, a partir de las 8:00 de la noche, en la Plaza Principal de San Buenaventura.

Será una velada llena de emoción, alegría y tradición, donde se dará a conocer quién será la nueva Soberana de la Feria San Buenaventura 2026 y a la Flor Más Bella del Ejido.

La noche contará con la presentación musical de Yessy López y su Grupo, quienes amenizarán este importante evento para todas las familias del municipio.

El cómputo público estará a cargo del Comité Pro-Reinado, integrado por la Profra. Nelva Liliana Villarreal Rivera y equipo colaborador, así como del Comité Central de la Feria 2026, encabezado por la presidenta C.P. Bertha Luz Flores Moreno, acompañada por la secretaria María Guadalupe Ibarra y el tesorero Jesús Rodríguez.

Como invitados especiales estarán presentes el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez y su esposa, quienes han impulsado y fortalecido las tradiciones que distinguen a nuestro municipio. Estas festividades son el resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad para preservar y engrandecer las raíces sambonenses.