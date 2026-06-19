Protección Civil de Nueva Rosita emite alerta por lluvias intensas

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco, informó que desde el pasado jueves se tenía previsto un 60% de probabilidad de precipitaciones en la cuenca, aunque las lluvias más intensas se concentran en la Sierra de Santa Rosa, la Serranía del Burro y la Sierra Santa Eulalia, con lluvias de fuerte a intensa para parte de Acuña, Jiménez y Piedras Negras.

El funcionario señaló que, aunque la lluvia es bienvenida, en la Región Carbonífera se mantiene una alerta preventiva para la población, debido a la posibilidad de granizo ligero y cambios bruscos en las condiciones climáticas.

Méndez Pacheco aseguró que Protección Civil está preparada para atender reportes ciudadanos, siguiendo las instrucciones del alcalde Óscar Ríos, quien ha pedido dar respuesta inmediata a cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad.

En cuanto a las temperaturas extremas registradas, recordó que el pasado jueves se alcanzaron 49 grados a la sombra, con una sensación térmica de 46. Posteriormente, el viernes amaneció con 28 grados, reflejando la variabilidad del clima en la región.

El director exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes oficiales y, a tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas, que pueden cambiar de manera repentina y generar riesgos para la población.

Finalmente destacó que, los lugares monitoreados en la ciudad de Nueva Rosita por posibles riesgos son: La colonia Rovirosa Filtros y María, posteriormente Las Torres y La Humberto Moreira.