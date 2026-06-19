Realizarán 2º. Sorteo del Predial En Ayuntamiento de San Juan de Sainas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez anunció que la próxima semana se realizará el sorteo de 30 premios de aparatos electrodomésticos entre los contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto predial durante lo que va del presente año.

De acuerdo con el edil, se trata de 15 televisores y minisplit, con lo cual se busca incentivar a la ciudadanía a continuar realizando sus aportaciones, ya que lo recaudado se convierte en obras y servicios para la comunidad.

Ríos Ramírez precisó que, aunque aún no se ha superado la meta de recaudación alcanzada el año pasado, el Ayuntamiento trabaja para garantizar la prestación de todos los servicios básicos a la población.

Este será el segundo sorteo que se organiza en el municipio durante el 2026 como una forma de reconocer el esfuerzo de los contribuyentes y fomentar la cultura de responsabilidad ciudadana.

El alcalde reiteró la invitación a los ciudadanos para que aprovechen esta oportunidad y cumplan con sus obligaciones, recordando que cada aportación fortalece el desarrollo de San Juan de Sabinas.