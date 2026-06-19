IMPLAN de Saltillo busca prevenir inundaciones con nuevo plan

SALTILLO, Coahuila.- Con el objetivo de reducir riesgos por inundaciones y prevenir la ocupación de zonas vulnerables, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) analiza la implementación de un plan de manejo de aguas pluviales que permita restringir nuevos asentamientos en áreas cercanas a arroyos y escurrimientos naturales.

El titular del IMPLAN, Alberto Salinas, señaló que en diversos puntos de la ciudad existen viviendas establecidas en franjas consideradas de riesgo, situación que se originó años atrás debido, en muchos casos, al desconocimiento de los peligros asociados a estos espacios.

Explicó que algunos de estos asentamientos comenzaron de manera irregular y, con el paso del tiempo, fueron incorporados a la mancha urbana mediante la dotación de servicios básicos, pese a encontrarse en zonas susceptibles a inundaciones. "Hubo asentamientos que en su momento fueron irregulares. Con el tiempo se les fueron dando algunas condiciones de servicios, pero sí están en franjas que son peligrosas o que están en riesgo, susceptibles a inundación", indicó.

Ante este panorama, el organismo municipal trabaja en la elaboración de un plan que contemple una delimitación más estricta de las áreas de riesgo hidrológico, con el fin de impedir que se autoricen nuevos desarrollos habitacionales o inmobiliarios en esos espacios.

Salinas destacó que la intención es establecer mecanismos que hagan prácticamente imposible la instalación de asentamientos en zonas donde el paso natural del agua represente un peligro para la población, contribuyendo así a una mejor planeación urbana y a la prevención de contingencias durante la temporada de lluvias.