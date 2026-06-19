Gobierno de Coahuila apoya a familias afectadas por inundaciones

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila continúa con las acciones de atención y apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones registradas en los municipios de Piedras Negras, Acuña y Frontera, informó Gabriel Elizondo Pérez, titular de Mejora Coahuila.

El funcionario señaló que, pese a la desaparición de fondos federales que anteriormente se destinaban a la atención de desastres naturales; es decir, el FONDEN, la administración estatal ha mantenido una respuesta inmediata para atender a la población que resultó afectada.

"Cuando una familia pierde todo, hay que estar ahí con ellos, apoyarlos y acompañarlos. La gente no quiere solamente que vayamos a saludarla; quiere acciones concretas y respaldo", expresó.

Detalló que las primeras labores estuvieron enfocadas en salvaguardar la integridad de las personas y en realizar brigadas de limpieza en las zonas afectadas. Posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de saneamiento al interior de las viviendas con la participación de personal de la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Susana Estens, quien instaló una brigada permanente en la región.

Gabriel Elizondo indicó que, como parte de la estrategia de apoyo, ya se distribuyeron paquetes alimentarios y productos de limpieza a las familias afectadas. Asimismo, actualmente se realiza un censo para identificar las necesidades de cada hogar y canalizar apoyos adicionales por instrucciones del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El funcionario reiteró que las comunidades afectadas no están solas y aseguró que el Gobierno del Estado mantiene presencia permanente en la zona para atender las necesidades de la población. "Más allá de que se hayan eliminado algunos fondos, nuestra responsabilidad es actuar, trabajar en equipo y estar al pendiente de la gente que más lo necesita", concluyó.