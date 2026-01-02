Víctor Leija celebra a policías en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.– Con motivo de la conmemoración del Día del Policía, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo un desayuno de reconocimiento a las y los elementos de Seguridad Pública Municipal, reconociendo su entrega, disciplina y vocación de servicio, así como los avances significativos logrados en materia de seguridad y prevención del delito en el municipio.

Al respecto, el Presidente Municipal Ing. Víctor Manuel Leija Vega señaló que uno de los principales compromisos asumidos con la ciudadanía al inicio de su administración fue el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, con el objetivo de combatir hechos delictivos como el narcomenudeo, el robo y otros ilícitos, logrando avances importantes durante este primer año de gobierno.

Indicó que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo constante y disciplinado de los elementos que integran la corporación municipal, así como a la coordinación permanente con autoridades estatales y federales, y a la implementación de estrategias preventivas enfocadas en la proximidad social, lo que ha permitido fortalecer la confianza de la ciudadanía y mantener entornos seguros para las familias, comerciantes y visitantes.

Leija Vega destacó que, en el último año, se ha reforzado la presencia policial tanto en zonas urbanas como rurales, se han impulsado acciones preventivas del delito, operativos de vigilancia permanente, y una mayor y más oportuna atención a los reportes ciudadanos, contribuyendo a la disminución de conductas de riesgo y al fortalecimiento del orden y la tranquilidad en Cuatro Ciénegas.

Asimismo, el alcalde subrayó el compromiso de su administración con la profesionalización y dignificación de la labor policial, a través de capacitación continua, mejora del equipamiento, condiciones laborales más justas y el reconocimiento al desempeño ejemplar de las y los elementos, entendiendo que una corporación fortalecida se traduce directamente en mayor seguridad y confianza para la población.

"Reconocemos a nuestras y nuestros policías como pilares fundamentales para la paz social. Su labor no solo implica cuidar el orden, sino también servir con cercanía, respeto y responsabilidad a la ciudadanía", expresó el edil.

Para finalizar, el presidente municipal reafirmó que su gobierno continuará trabajando de manera firme y coordinada para preservar la paz y la tranquilidad que caracterizan a Cuatro Ciénegas, apostando por una política de seguridad basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y el respeto a los derechos humanos, siempre con el bienestar de la ciudadanía como prioridad.