Catean autofinanciera por presunto fraude

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo un cateo en una autofinanciera ubicada en la Plaza Carranza, luego de que se presentaran denuncias formales por el presunto delito de fraude.

Así lo confirmó el delegado de la FGE en la región sureste, Julio Loera, quien detalló que la intervención se realizó un día después de que los afectados acudieran a interponer sus querellas.

El funcionario explicó que, al tratarse de un delito que se persigue a petición de parte, la autoridad no podía actuar sin una denuncia previa. Señaló que, aunque se mantuvieron atentos a reportes en redes sociales, no existía ninguna querella formal hasta el viernes por la tarde, cuando comenzaron a acudir las primeras personas afectadas.

De acuerdo con Loera, más de 25 denunciantes han sido atendidos de manera gradual debido a la operatividad de la Fiscalía, por lo que aún no se cuenta con un monto total del presunto daño económico. Las denuncias continúan integrándose conforme más personas acuden a declarar.

Durante el cateo, realizado al mediodía, se aseguró equipo de cómputo, papelería y otros dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar responsabilidades. En el lugar se encontraban alrededor de seis trabajadores, algunos con apenas semanas de antigüedad, e incluso uno de ellos era menor de edad. Todos fueron entrevistados y se aseguraron sus teléfonos celulares como parte de la investigación.

El delegado precisó que no hubo personas detenidas durante la diligencia; sin embargo, se tienen identificados un representante legal y los titulares de la financiera como personas de interés. Una vez que se extraiga y analice la información asegurada, la Fiscalía dará a conocer los avances del caso.