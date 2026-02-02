Arranca el "Mujeres echadas pa´delante"

SALTILLO, COAHUILA.- En Inspira Coahuila y en coordinación con la Secretaría de Educación del estado, durante enero y hasta principios de marzo se estarán abriendo nuevos grupos de preparatoria abierta dentro del programa Mujeres Echadas Pa´delante, para mujeres de todas las regiones de la entidad.

Estas acciones arrancaron en los municipios de Matamoros, Escobedo y Frontera.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, recordó que el programa Mujeres Echadas Pa´delante fue impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el objetivo de que ninguna mujer se quede sin la oportunidad de estudiar, crecer y transformar su vida.

Agregó que la intención es fortalecerlas de manera profesional y personal.

Actualmente hay más de cuatro mil 300 mujeres que están cursando ya la Universidad, graduadas del mismo programa de preparatoria.

"No solo queremos que obtengan un certificado, sino que sea el camino para que siempre cumplan sus sueños", expresó Paola Rodríguez.

Recordó que todas las alumnas en este programa son acompañadas durante todo su proceso de aprendizaje por psicólogos que escuchan, orientan y están ahí cuando se necesita, "porque no hay aprendizaje pleno si no estamos bien emocionalmente".

Paola Rodríguez reiteró que, cuando una mujer estudia, no solo cambia su historia, cambia la de su familia, la de su comunidad y la de todo nuestro Estado.