Lleva Jesús Alfredo 16 días desaparecido

Tras 16 días en calidad de desaparecido, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado activó una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Alfredo Rojas Alarcón, de 30 años de edad, quien fue visto por última vez el 16 de enero de 2026 en el municipio de Monclova.

De acuerdo con la información oficial, Jesús Alfredo salió de su domicilio con rumbo a su centro de trabajo; sin embargo, desde ese momento no se ha tenido conocimiento de su paradero, lo que generó alarma entre sus familiares y allegados, quienes reportaron su desaparición ante las autoridades correspondientes.

Media filiación: estatura aproximada: 1.70 metros, complexión: robusta, peso: 85 kilogramos, tez: moreno, cabello: negro, corto, ojos: café, vestimenta al momento de su desaparición: pantalón de mezclilla azul, camiseta negra, chaqueta azul, cachucha azul.

Acciones de la autoridad

La desaparición de este hombre mantiene en alerta a su familia, quienes señalaron que desde el viernes 16 de enero no han logrado establecer contacto con él, situación que incrementó la preocupación y los llevó a solicitar el apoyo de la ciudadanía para ampliar la búsqueda.

Tanto la Fiscalía como sus familiares reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con su paradero, por lo que exhortaron a la población a comunicarse de inmediato en caso de haberlo visto o contar con algún dato relevante.

Los canales habilitados para aportar información son: 911 emergencias, WhatsApp: 844 506 24 47 o Fiscalía del Estado: 844 438 07 00, correo: [email protected]

Detalles confirmados

Asimismo, la familia puso a disposición el número 871 155 3803, a través del cual reciben de manera directa cualquier reporte que ayude a la localización de Jesús Alfredo Rojas Alarcón, mientras continúan difundiendo su caso con la esperanza de obtener pistas que permitan esclarecer su paradero.