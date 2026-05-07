FGR recupera hoy restos del minero 31 en Pasta de Conchos; faltan 32 por localizar

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La recuperación de los restos óseos del minero número 31 en Pasta de Conchos se llevará a cabo este día por parte de la Fiscalía General de la República.

El hallazgo fue reportado por los grupos de rescate que laboran en la mina tras dos décadas del siniestro.

Cabe señalar que la osamenta fue localizada en la Lumbrera Uno ayer por rescatistas del turno de primera.

El indicio biológico se ubicó al retirar una viga siniestrada, específicamente entre las vigas 106 y 107, por lo que de inmediato se notificó el hallazgo a la Comisión Federal de Electricidad, encargada de los trabajos.

Tras ser visualizados los restos mortales, el área fue resguardada para que este día se realice la extracción del interior de Pasta de Conchos, donde los mineros han fallecido al quedar atrapados por casi dos décadas.

Peritos de la FGR y personal forense participan en la recuperación de los retos biológicos, bajo protocolos de identificación humana.

Mientras tanto, en la comunidad de Pasta de Conchos, solo algunas viudas y familiares de los trabajadores siguen al pendiente en el complejo de carbón en torno a los avances del rescate, puesto que aún faltan 32 mineros por recuperar.

Las familias mantienen vigilia permanente a las afueras de la mina desde que iniciaron las labores.

Es importante destacar que, del total de 63, han sido recuperados, identificados y entregados a sus familias 25 cuerpos.

Posteriormente, el viernes 17 de abril localizaron una osamenta más en la Lumbrera PCT1; el sábado 18 de abril recuperaron dos mineros más en la misma lumbrera; el viernes 24 de abril fueron localizados y recuperados dos trabajadores más de la Lumbrera PCT1 y el miércoles 6 de mayo un cuerpo más en la misma lumbrera, sumando 31 los mineros encontrados, de los cuales los últimos 6 estarán en proceso de ser identificados.