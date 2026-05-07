Detienen a dos por la muerte de Manuel Lira en Monclova

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, confirmó que dos presuntos responsables por la muerte de Manuel Lira ya fueron consignados ante la autoridad judicial la mañana de este jueves, como parte de las investigaciones derivadas del fallecimiento ocurrido al interior de un centro de rehabilitación en Monclova.

El funcionario señaló que, tras integrar pruebas periciales, testimoniales y médicas, el Ministerio Público logró establecer la probable responsabilidad de ambos implicados, quienes quedaron a disposición del juez correspondiente para continuar con el proceso legal. Aunque no reveló mayores detalles sobre su identidad, indicó que las indagatorias continúan abiertas para esclarecer totalmente lo ocurrido.

¿Qué ocurrió con Manuel Lira?

La muerte de Manuel Lira causó consternación en la Región Centro luego de darse a conocer que el joven padre había ingresado al anexo apenas días antes de fallecer. De acuerdo con las investigaciones, la víctima habría sufrido agresiones físicas al interior del lugar, situación que derivó en complicaciones que terminaron por costarle la vida.

Acciones de la autoridad

Everardo Lazo Chapa aseguró que la Fiscalía mantiene firme la investigación y reiteró que no habrá impunidad en este caso, mientras familiares y ciudadanos exigen justicia por la muerte del joven, quien dejó a un hijo recién nacido al que no alcanzó a conocer.