Los visualizan en la Lumbrera Uno Extraerán hoy 2 mineros Más en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante este viernes, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo la extracción de dos cuerpos más que fueron visualizados recientemente en la Lumbrera Uno de la Mina Pasta de Conchos.

Esta acción forma parte de los trabajos de recuperación de los restos de los mineros atrapados desde el trágico accidente ocurrido el 19 de febrero del 2006.

La espera de los familiares

Desde tempranas horas de la mañana, viudas y familiares de los trabajadores desaparecidos se congregaron en las inmediaciones del complejo carbonífero, con la esperanza de que entre los restos mortales se encuentren sus seres queridos. La espera, marcada por la incertidumbre y el dolor, se ha prolongado por casi dos décadas, ante lo cual, también se prepara lo referente al Aniversario luctuoso.

En las labores de recuperación participan peritos especializados de la FGR, quienes se encargan de la extracción y resguardo de los restos humanos. Una vez recuperados, estos serán trasladados a la Ciudad de México, donde se realizarán estudios forenses para determinar su identidad mediante pruebas genéticas.

Hallazgos recientes en la mina

Cabe destacar que, días antes de este hallazgo, ya se habían localizado fragmentos óseos pertenecientes a otro cuerpo en la misma zona. Estos descubrimientos refuerzan la hipótesis de que al menos 13 trabajadores podrían encontrarse aún en el interior de la mina, lo que ha renovado las esperanzas de los familiares.

Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con las labores de búsqueda y recuperación, en un esfuerzo por brindar justicia y cierre a las familias que por años han exigido respuestas.

La tragedia de Pasta de Conchos

Mientras tanto, la tragedia de Pasta de Conchos al igual que muchos otros lamentables acontecimientos en pozos y minas de carbón, sigue siendo una herida abierta en la historia minera del país.