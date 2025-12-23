Rogelio Ramos implementa multas por alcohol en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El regidor de Seguridad Pública de Frontera, Rogelio Ramos, informó que durante los fines de semana y en esta temporada de mayor movimiento por las posadas y celebraciones, se estarán aplicando multas que van de los 4 mil a los 5 mil pesos a las personas que sean detectadas con un grado alto de alcohol en los filtros anti alcohol.

El funcionario señaló que de manera previa a la instalación de estos operativos se realizan acciones de concientización dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de prevenir accidentes.

"Cuando son los filtros anti alcohol, días antes yo hago un video donde pido a la gente que si llega a tomar que no maneje o lleve un chofer designado, así como pedir un taxi, porque sale más barato eso a que te detengan", expresó.

Ramos indicó que, tras el accidente ocurrido recientemente en la colonia Occidental, donde una persona en estado de ebriedad atropelló a un transeúnte, las autoridades reforzaron la política de cero tolerancias hacia quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Advirtió que manejar en estado de ebriedad no solo representa un riesgo para quien conduce, sino también para las familias y terceros que pueden verse afectados.

"Pueden provocar accidentes dañando a la familia o a terceros y se viene un problema tremendo; las multas son severas de 4 mil 500 a 5 mil pesos por estar en estado de ebriedad, pero además se vienen las infracciones y aumenta mucho", puntualizó, al reiterar el llamado a la responsabilidad para evitar tragedias.