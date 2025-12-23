Celebran Navidad con villancicos en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— Con el propósito de fortalecer la convivencia y preservar las tradiciones decembrinas, docentes del medio rural pertenecientes a la Zona Escolar 230 realizaron una presentación de villancicos navideños en comunidades ejidales del municipio.

La zona escolar está conformada por las escuelas Luciano Reyes, de Abasolo; Adolfo López Mateos, de Agua de la Herradura; Ignacio Zaragoza, de Escobedo; y Lic. Miguel Cárdenas, de la Congregación Santa Gertrudis. La actividad fue organizada bajo la dirección del Supervisor Escolar, Profr. Guillermo de Jesús Hernández, y con el acompañamiento del Asesor Técnico Pedagógico, Profr. Juan Eduardo Pineda.

El evento se llevó a cabo el miércoles 17 de diciembre de 2025, teniendo como sede la comunidad de Congregación Santa Gertrudis, donde alumnas y alumnos ofrecieron un emotivo repertorio de villancicos, contagiando el espíritu navideño entre las familias asistentes.

Esta actividad tuvo como finalidad que las niñas y niños del medio rural vivieran la experiencia de un encuentro de sana convivencia, fomentando valores como la unión, el respeto y la alegría, siendo la Navidad el marco perfecto para compartir.

La jornada contó con el apoyo del alcalde Javier Flores Rodríguez, quien colaboró con un aperitivo para los asistentes, fortaleciendo el ambiente familiar y comunitario.

Fue especialmente satisfactorio observar las sonrisas y expresiones de felicidad en los pequeños, así como la emoción de los padres de familia, quienes acompañaron con entusiasmo a sus hijas e hijos en esta celebración que reforzó los lazos entre escuela, familia y comunidad.