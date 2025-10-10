Acuerdo entre Cuatro Ciénegas y CBTA No. 22 fortalece la vinculación educativa

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con la intención de impulsar el desarrollo rural sustentable, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con el CBTA No. 22, fortaleciendo la vinculación con las instituciones educativas e impulsando el progreso del campo.

La firma del acuerdo estuvo a cargo del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y del Director del plantel, Mario Rueda Guardado, quienes coincidieron en la relevancia de este convenio, cuyo propósito es coordinar acciones conjuntas en materia de capacitación, asistencia técnica y desarrollo social, beneficiando directamente a los sectores más vulnerables del municipio.

Durante el acto, el presidente municipal destacó la importancia de estos convenios, que promueven el trabajo coordinado, el desarrollo sustentable y fortalecen a las comunidades rurales.

Leija Vega afirmó que, a través de este acuerdo, se busca apoyar a productores, grupos en situación vulnerable y microempresas, mediante programas de capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, establecimiento de huertos familiares, formulación de proyectos sustentables y campañas de saneamiento ambiental, entre otras acciones.

"Con este convenio reafirmamos nuestro compromiso de generar alianzas que impulsen el bienestar y la productividad del campo. Estamos convencidos de que el desarrollo de Cuatro Ciénegas depende del trabajo coordinado entre el gobierno, las instituciones y la sociedad. Unidos, fomentamos la formación integral de los estudiantes y contribuimos al desarrollo de nuestras comunidades rurales", expresó el edil.

Con estas alianzas estratégicas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto por un municipio más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos.