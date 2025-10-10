Bomberos controlan incendio en vivienda de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un hombre sufrió quemaduras de primer grado en sus extremidades superiores luego de que se incendiara su vivienda ubicada en la calle Ferrocarril de la colonia Comercial, en esta localidad.

Testigos oculares de los hechos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio para sofocar las llamas que amenazaban con expandirse hacia otras propiedades.

Elementos del cuerpo de bomberos arribaron al inmueble donde el fuego ya había consumido gran parte del lugar. Afortunadamente, la casa se encontraba deshabitada, lo que evitó una tragedia mayor; sin embargo, el propietario, en un intento por controlar la situación, resultó herido.

Según declaraciones del afectado, la vivienda era utilizada como bodega para almacenar diversos objetos, lo que lo llevó a sospechar que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional.

Ante esta posibilidad, expresó que presentará una denuncia formal ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el lugar de los hechos, estabilizándolo antes de su traslado a una unidad médica.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda esclarecer el origen del incendio, al tiempo que recordaron la importancia de no intervenir directamente en situaciones de riesgo y permitir que los cuerpos especializados actúen para evitar consecuencias mayores.