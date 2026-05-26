Fomento Agropecuario Frontera aplica tratamiento al ganado: Ricardo Rodríguez

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de las acciones preventivas contra el gusano barrenador, el departamento de Fomento Agropecuario de Frontera mantiene recorridos en los ejidos del municipio, donde se aplica tratamiento al ganado para evitar riesgos sanitarios.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que la semana pasada comenzaron con el barrido al cien por ciento en comunidades rurales como el Ejido Fresnillo, Ejido 8 de Enero y Ejido La Cruz, este último con un avance del 95 por ciento. Añadió que este miércoles continuarán las labores en Pozuelos de Arriba.

Explicó que durante las visitas se aplica una inyección desparasitante interna y externa al ganado, la cual protege a los animales para evitar que la mosca del gusano barrenador deposite huevecillos en heridas. "Se está aplicando una inyección de medicamento para desparasitar de forma interna y externa, protege al animal para que el gusano barrenador, la mosca, no pueda poner sus huevecillos en la herida", señaló.

Además del medicamento, también se coloca un polvo cicatrizante y larvicida para reforzar la protección de los animales por un periodo determinado, principalmente en aquellos que presentan lesiones menores. Rodríguez destacó que hasta el momento no se han detectado casos positivos de gusano barrenador en Frontera, aunque sí se han encontrado algunos animales con pequeñas heridas, mismas que fueron atendidas de inmediato durante los recorridos.

El funcionario resaltó que las brigadas no han enfrentado situaciones de riesgo durante las jornadas en los ejidos y que los productores han mostrado disposición para colaborar en las acciones preventivas.