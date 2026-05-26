Protección Civil Frontera inspecciona juegos infantiles tras accidente en Monclova

FRONTERA, COAHUILA.- Luego del accidente registrado recientemente en una escuela de Monclova, la Dirección de Protección Civil de Frontera inició un operativo de inspección en juegos infantiles ubicados en distintas plazas públicas del municipio, informó el director Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario explicó que las revisiones comenzaron por instrucciones de la alcaldesa, con el objetivo de detectar estructuras dañadas o que representen riesgo para los menores que acuden diariamente a estos espacios.

"Estamos revisando todos los jueguitos que están en las diferentes plazas públicas. Vamos verificando de placita en placita las condiciones en que están los juegos", señaló.

Palacios Cedillo indicó que aquellos juegos que presenten deterioro o fallas serán acordonados de manera preventiva para evitar accidentes, mientras se canalizan a Servicios Primarios para su reparación o mantenimiento.

"Aquellos que requieran mantenimiento o que estén en mal estado se acordonarán y posteriormente se pasarán a Servicios Primarios para que hagan su mantenimiento o los arreglen", comentó.

El director confirmó que durante las primeras revisiones ya se detectaron algunos juegos con daños que sí representan un riesgo para los menores, por lo que inmediatamente fueron delimitados.

"Sí, ya tenemos varios que se han detectado, se están acordonando para evitar algún incidente o accidente", puntualizó.

Las inspecciones comenzaron en plazas como Lagunita, 10 de Mayo y la colonia Aviación, aunque el operativo continuará durante los próximos días en todos los espacios públicos que cuenten con juegos infantiles.

Además, el titular de Protección Civil mencionó que actualmente la corporación también mantiene vigilancia sobre las condiciones climatológicas, luego de las lluvias registradas durante la madrugada. Finalmente, señaló que en los últimos días la dependencia ha atendido principalmente accidentes en vía pública y caídas de personas de su misma altura.