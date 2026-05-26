Zapata, el perro herido, recibe apoyo legal en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La asociación protectora de animales Lobita Dejando Huella mantiene acompañamiento legal en el caso de "Zapata", el perro que presuntamente fue lesionado por impactos de bala en el municipio de Cuatro Ciénegas, informó Tuilzie Ibarra, coordinadora regional de Protección Animal.

La activista señaló que recientemente sostuvieron una reunión con Karen, propietaria de la mascota, así como con el área jurídica encabezada por el licenciado Arellano, con la finalidad de analizar las acciones legales que podrían emprenderse tras lo ocurrido.

"El día de ayer nos reunimos en Cuatro Ciénegas con la dueña de Zapata, con Karen y también con el jurídico, el licenciado Arellano. Tuvimos el acercamiento sobre este caso tan lamentable para ver las maneras de actuar legalmente", expresó.

Ibarra recordó que la asociación ha participado anteriormente en otros procesos relacionados con presunto maltrato animal, como los casos de "Pinto" y "Bonita", buscando abrir camino para que se respeten los derechos de los animales y se aplique la ley en este tipo de situaciones.

"Nosotros estamos tratando, como lo hicimos desde el caso de Pinto, de abrir camino para el maltrato animal y que sean las leyes las que dictaminen si realmente existe un delito", comentó.

La coordinadora explicó que uno de los principales retos en Coahuila es la falta de personal especializado y laboratorios capacitados para atender este tipo de investigaciones, pues actualmente solo existe una perito especializada en temas relacionados con perros.

Asimismo, indicó que las heridas de "Zapata" presuntamente fueron provocadas por detonaciones de arma de fuego, por lo que será necesario integrar evidencias y dictámenes adecuados dentro del proceso.

"Sabemos que las heridas que tuvo fueron por bala, por detonación. Son situaciones para las que a lo mejor no estamos preparados, pero sí tenemos buena asesoría jurídica", agregó.

Finalmente, reiteró que la asociación continuará brindando apoyo a Karen y confió en que el caso pueda avanzar conforme a derecho. "Karen, la dueña de Zapata, tiene todo el apoyo de nosotras y esperamos que pronto se pueda proceder", concluyó.