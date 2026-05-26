Festival del Globo en Cuatro Ciénegas: Un nuevo atractivo turístico para la región

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el turismo en el Pueblo Mágico, el alcalde Víctor Leija Vega anunció que se contempla realizar un Festival del Globo en el municipio, evento que podría desarrollarse en el marco de las festividades de la Feria de la Uva durante los próximos tres meses.

El edil explicó que recientemente recibieron la propuesta de una empresa de la Ciudad de México especializada en este tipo de espectáculos, la cual fue considerada atractiva por el municipio debido a su viabilidad económica y al impacto turístico que podría generar en la región.

"Recibimos una propuesta de una empresa que se dedica a este tipo de eventos, y nos pareció propuesta económica muy atractiva. Platicaremos con la Secretaría de Turismo de Coahuila y otras organizaciones; haremos un evento bueno y grande, para que la mayor parte de la ciudadanía local y los turistas que vienen cada año, tengan esta bonita experiencia", señaló.

De acuerdo con el proyecto preliminar, se contempla la participación de cinco globos aerostáticos en un evento de carácter nacional, buscando atraer visitantes y reforzar las actividades recreativas durante una de las temporadas más importantes para el municipio.

Leija Vega destacó además que Cuatro Ciénegas ha registrado importantes avances en distintos rubros, principalmente en materia de imagen urbana y seguridad, situación que también se ha reflejado en los ejidos y comunidades rurales.

Indicó que estas mejoras han permitido fortalecer la confianza de los visitantes y consolidar a Cuatro Ciénegas como uno de los principales destinos turísticos de la región Centro-Desierto de Coahuila.