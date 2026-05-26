Presenta diputada Zulmma Guerrero iniciativa para reformar Ley de Hacienda

La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares presentó una iniciativa para reformar la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objetivo de crear incentivos fiscales que impulsen la regularización empresarial y faciliten el acceso de las y los jóvenes a su primer empleo formal en la entidad.

La legisladora de la fracción parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" del Partido Unidad Democrática de Coahuila destacó que actualmente miles de pequeños negocios operan en la informalidad debido a los altos costos fiscales, la complejidad administrativa y la falta de beneficios inmediatos al incorporarse al sistema formal.

De acuerdo con datos del INEGI citados en la iniciativa, en México existen alrededor de 3.52 millones de unidades económicas informales, equivalentes al 64.3% del total nacional. En Coahuila, cerca de la mitad de las unidades económicas operan fuera de la formalidad, lo que representa aproximadamente 54 mil 500 negocios.

Ante este panorama, la propuesta plantea modificar las reglas del impuesto sobre nóminas para generar estímulos temporales que permitan reducir las barreras de entrada a la formalidad y fortalecer el empleo juvenil.

Entre las medidas contempladas destacan:

* Exentar durante seis meses del pago del impuesto sobre nóminas correspondiente al salario de personas menores de 25 años cuando se trate de su primer empleo formal.

* Otorgar una exención de tres meses del mismo impuesto a personas físicas y morales que se registren por primera vez ante las autoridades fiscales o que reactiven actividades después de haber permanecido inactivas durante al menos tres años.

La diputada subrayó que el desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales del país. Mientras la tasa general de desempleo en México fue de 2.5% durante el primer trimestre de 2025, entre jóvenes de 15 a 29 años alcanzó 4.8%, casi el doble del promedio nacional. En Coahuila, se estima que el desempleo juvenil ronda entre el 6% y 7%.

Asimismo, señaló que las y los jóvenes enfrentan mayores niveles de informalidad laboral, situación que limita su acceso a seguridad social, estabilidad económica y oportunidades de crecimiento profesional.

La iniciativa reconoce el papel de los llamados "fines extrafiscales" de las contribuciones, es decir, el uso de incentivos tributarios para promover objetivos sociales y económicos estratégicos, como ya ocurre actualmente con estímulos dirigidos a la contratación de personas mayores o con discapacidad.

Con esta reforma, se busca ampliar esos beneficios hacia sectores que requieren atención prioritaria, particularmente los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral y los pequeños negocios que desean transitar hacia la formalidad.

Finalmente, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares reiteró que la propuesta pretende fortalecer la economía formal de Coahuila, generar más oportunidades laborales para las nuevas generaciones y construir un entorno más competitivo y justo para el desarrollo empresarial del estado.