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Coahuila

San Buenaventura será sede del Estatal de Street Soccer 2026

Equipos de ocho municipios de Coahuila competirán en este importante evento deportivo.

Por Staff / La Voz - 12 mayo, 2026 - 06:48 p.m.
San Buenaventura será sede del Estatal de Street Soccer 2026
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      SAN BUENAVENTURA COAH.- El municipio de San Buenaventura albergará el Estatal de Street Soccer 2026, torneo que reunirá a equipos representativos de distintos municipios de Coahuila del 15 al 17 de mayo en el domo de la Ciudad Deportiva.

      La competencia forma parte del programa "De la Calle a la Cancha", iniciativa respaldada por Telmex y Telcel, enfocada en promover el deporte, la sana convivencia y el desarrollo del talento juvenil a través del fútbol urbano.

      En esta edición participarán delegaciones de Piedras Negras, Saltillo, Parras de la Fuente, San Pedro, Torreón, Monclova, Frontera y San Buenaventura, quienes buscarán destacar en una de las competencias deportivas más importantes de este tipo en la entidad.

      El Director de Deportes extendió la invitación a familias, aficionados y ciudadanía en general para acudir y apoyar a los jóvenes participantes, destacando que se espera un ambiente totalmente familiar y encuentros de gran nivel competitivo.

       

      Asimismo, se informó que las personas interesadas en obtener mayores informes o realizar inscripciones pueden comunicarse a los teléfonos 866 135 3948 y 878 105 3081.

      Caja de datos

      Estatal de Street Soccer 2026

      · Sede: San Buenaventura

      · Fecha: 15, 16 y 17 de mayo

      · Lugar: domo de la Ciudad Deportiva

      · Programa: "De la Calle a la Cancha"

      · Respaldo: Telmex y Telcel

      · Participantes: equipos de 8 municipios de Coahuila

      · Objetivo: fomentar deporte y convivencia juvenil

      · Informes: 866 135 3948 y 878 105 3081

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