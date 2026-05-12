San Buenaventura será sede del Estatal de Street Soccer 2026

SAN BUENAVENTURA COAH.- El municipio de San Buenaventura albergará el Estatal de Street Soccer 2026, torneo que reunirá a equipos representativos de distintos municipios de Coahuila del 15 al 17 de mayo en el domo de la Ciudad Deportiva.

La competencia forma parte del programa "De la Calle a la Cancha", iniciativa respaldada por Telmex y Telcel, enfocada en promover el deporte, la sana convivencia y el desarrollo del talento juvenil a través del fútbol urbano.

En esta edición participarán delegaciones de Piedras Negras, Saltillo, Parras de la Fuente, San Pedro, Torreón, Monclova, Frontera y San Buenaventura, quienes buscarán destacar en una de las competencias deportivas más importantes de este tipo en la entidad.

El Director de Deportes extendió la invitación a familias, aficionados y ciudadanía en general para acudir y apoyar a los jóvenes participantes, destacando que se espera un ambiente totalmente familiar y encuentros de gran nivel competitivo.

Asimismo, se informó que las personas interesadas en obtener mayores informes o realizar inscripciones pueden comunicarse a los teléfonos 866 135 3948 y 878 105 3081.

Caja de datos

Estatal de Street Soccer 2026

· Sede: San Buenaventura

· Fecha: 15, 16 y 17 de mayo

· Lugar: domo de la Ciudad Deportiva

· Programa: "De la Calle a la Cancha"

· Respaldo: Telmex y Telcel

· Participantes: equipos de 8 municipios de Coahuila

· Objetivo: fomentar deporte y convivencia juvenil

· Informes: 866 135 3948 y 878 105 3081