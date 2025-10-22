Fomento Económico Impulsa Mercadito Emprendedor

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El programa Mercadito Emprendedor ha tenido una gran aceptación entre los comerciantes locales, informó el director de Fomento Económico del municipio, Rolando Salas Hernández, quien destacó que la iniciativa busca incentivar la economía de las familias que atraviesan momentos difíciles.

Salas Hernández explicó que el proyecto tiene como objetivo ofrecer un espacio donde los emprendedores puedan promover y vender sus productos, permitiéndoles generar ingresos adicionales para sus hogares.

"El primer fin de semana arrancamos con poco más de 50 comerciantes y para la siguiente semana duplicamos la cifra, llegando casi a 100 participantes", señaló el funcionario.

El Mercadito Emprendedor se instala en un horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, ofreciendo además espectáculos culturales y artísticos, tal como lo instruyó el alcalde Javier Flores Rodríguez, con el propósito de brindar entretenimiento tanto a los expositores como a las familias que acuden a realizar compras.

El titular de Fomento Económico invitó a quienes deseen sumarse al programa a acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas en la Presidencia Municipal. "La oportunidad sigue abierta, seguimos recibiendo papelería de todos los interesados", concluyó.