Protección Civil de Frontera detecta riesgos en establecimientos

FRONTERA, COAH.- Protección Civil de Frontera detectó alrededor de siete establecimientos que representan un riesgo para la población, por lo que procedió a delimitar los espacios y notificar a los propietarios para que realicen las reparaciones necesarias.

El director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, informó que entre los puntos intervenidos se encuentra el inmueble ubicado sobre la calle Carranza, donde anteriormente operaba un hospital, y otro en la calle Renacimiento y Progreso, donde el personal retiró el faldón de la fachada que presentaba desprendimiento.

Además, se identificaron cuatro estructuras más en distintos sectores del municipio, las cuales también fueron acordonadas ante el riesgo de caída.

"Son propiedades privadas, pero están expuestas al cruce peatonal, por lo que se busca evitar accidentes. Gracias a los recorridos y a los reportes de la ciudadanía logramos detectar estos lugares", explicó Palacios Cedillo.

El funcionario destacó la disposición de los dueños para atender las observaciones de Protección Civil y llevar a cabo las reparaciones necesarias. "Muchos de ellos mostraron responsabilidad; lo bueno es que no hubo resistencia para corregir la situación", agregó.

Protección Civil continuará con los recorridos preventivos en la zona centro y colonias antiguas, con el propósito de prevenir accidentes derivados del deterioro estructural de edificaciones.