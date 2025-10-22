Alcaldesa de Frontera supervisa avances en rehabilitación hidráulica del sector Occidental

Frontera, Coah.- Como parte de los compromisos del Gobierno Municipal para mejorar la infraestructura hidráulica y brindar un mejor servicio a las familias fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, supervisó personalmente los avances de la obra de rehabilitación de tomas domiciliarias y cambio de tubería en el sector Occidental.

Durante el recorrido, el titular de Obras Públicas explicó que el proyecto contempla 610 metros lineales de tubería, en los cuales se realiza el cambio de líneas de 2.5 a 4 pulgadas, lo que permitirá mayor flujo y presión en el servicio de agua. De ese total, ya se ha alcanzado un 20 % de avance, con 132 metros instalados y 14 de las 87 tomas domiciliarias conectadas.

La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre las calles 16 de Septiembre y Lázaro Cárdenas, beneficiando directamente a las familias del sector con un servicio más eficiente, constante y confiable.

Luis González precisó que esta obra se realiza con recursos del Ayuntamiento, reafirmando el compromiso de la administración de Sari Pérez Cantú con la gestión y aplicación responsable de los fondos públicos.

Vecinas y vecinos del sector agradecieron a la alcaldesa por la pronta atención a sus solicitudes y por impulsar obras que mejoran su calidad de vida. Con acciones como esta, Frontera avanza en el fortalecimiento de su infraestructura hidráulica, garantizando un servicio de agua más eficiente y sostenible para todas las familias.