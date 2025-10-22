Presentado el primer informe de gobierno del Alcalde Víctor Leija Vega

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- A diez meses de iniciar su administración, el alcalde Víctor Leija Vega calificó como positivo el desempeño de su equipo de trabajo, señalando que los resultados y la aceptación ciudadana respaldan las acciones emprendidas por el gobierno municipal.

"No soy yo quien lo tiene que decir, sino la ciudadanía, y hasta ahorita las encuestas realizadas nos dan una muy buena aceptación. Es un compromiso que teníamos de hacer las cosas bien y lo estamos haciendo; vamos a seguir con esta dinámica", expresó el edil previo a la presentación de su primer informe de gobierno.

Leija Vega destacó que este primer año ha sido de acomodo y planeación, lo que permitirá que en 2026 la administración tenga objetivos más definidos, especialmente en materia presupuestal. "Ahora será más fácil saber realmente cuántos son los ingresos por recursos propios y las participaciones que vienen del Gobierno del Estado", apuntó.

El alcalde explicó que se han identificado áreas donde el municipio puede ahorrar recursos para destinarlos a obra pública y programas sociales, fortaleciendo el desarrollo local.

Entre los compromisos cumplidos durante estos primeros meses, mencionó la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, con una inversión de 35 millones de pesos; la remodelación de la nave industrial con el propósito de atraer nuevas empresas; la instalación de dos centros de rehabilitación; así como la entrega de unidades para Protección Civil, Bomberos y apoyo educativo.

Asimismo, resaltó la rehabilitación de salones de clases y pozos de agua en los ejidos, acciones que reflejan el compromiso de su administración por mejorar la calidad de vida de las familias cieneguenses.