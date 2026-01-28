Víctor Leija entrega apoyos en comunidades rurales de Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.

Con la cercanía social que lo caracteriza, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega continúa fortaleciendo el contacto directo con la comunidad a través de recorridos constantes por los ejidos del municipio, llevando apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias que habitan en las comunidades rurales.

Como parte de esta política de atención directa y cercana, autoridades municipales mantienen visitas periódicas a las comunidades rurales, donde además de acercar apoyos, se prioriza el diálogo directo con la población, en un ejercicio que refleja sensibilidad social y compromiso con la gente.

En esta ocasión recorrieron los ejidos: El Venado, Antiguos Mineros, la Vega, San Vicente y San Juan, donde hicieron entrega de cobijas, apoyo alimentario, huevo, leche, entre otras cosas.

El Presidente Municipal destacó que estos recorridos permiten atender de primera mano las necesidades más apremiantes de cada comunidad, al tiempo que se fortalece la confianza y el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.

"Estar cerca de la gente nos permite atender mejor sus necesidades y trabajar juntos para encontrar soluciones reales. Escuchar directamente a las familias es fundamental para gobernar con responsabilidad y humanidad", expresó el edil.

Durante las visitas, las autoridades municipales sostienen encuentros directos con las y los habitantes de los ejidos, brindando atención inmediata, orientación clara y seguimiento puntual a cada una de las peticiones planteadas. La participación coordinada de las distintas dependencias municipales permite ofrecer respuestas más eficaces y avanzar en soluciones concretas para cada comunidad.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente por atender las necesidades reales de la población, priorizando el contacto directo y la respuesta oportuna. A través de este trabajo cercano, el Gobierno Municipal avanza en la construcción de soluciones que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las familias.

"La cercanía, el trato humano y la atención personal reflejan un gobierno responsable, sensible y comprometido con todos los sectores de la comunidad, que atiende cada inquietud y lleva apoyos que contribuyen al desarrollo social", finalizó el Alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de seguir implementando una estrategia de menos escritorio y más territorio, manteniendo una política de puertas abiertas, donde todas y todos importan y se trabaja todos los días para garantizar mejores condiciones de vida para la población.