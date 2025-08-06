Entrega simbólica de árboles frutales fortalece la relación gobierno-ciudadanía en San Buenaventura

San Buenaventura, Coahuila; 06 de agosto de 2025. Para fortalecer el vínculo entre gobierno y ciudadanía, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través de la Dirección de Servicios Primarios, realizó la entrega simbólica de árboles frutales y de sombra a representantes de distintos ejidos del municipio.

En representación del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, el regidor de Desarrollo Rural, Armando Contreras Garza, resaltó la importancia de trabajar en conjunto para reforestar nuestras tierras y fomentar una cultura ambiental responsable.

El director de Servicios Primarios, Abdiel Castellanos Lara, reconoció el papel fundamental de los comisariados y comunidades rurales, y destacó que cada árbol representa una oportunidad para restaurar y conservar el patrimonio natural del municipio.

En voz de los beneficiarios, el comisariado del Ejido San Francisco, José Ever Posada Salas, agradeció el apoyo recibido y reafirmó el compromiso de las comunidades con el cuidado del entorno.

También se contó con la participación del regidor José Martín Cortez López, quien reconoció el esfuerzo de quienes harán posible que estos árboles crezcan y den frutos para futuras generaciones.