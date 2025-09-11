Fortalecimiento de estrategias de seguridad vial en Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y seguridad vial, se llevó a cabo la reunión de seguimiento y evaluación del Comité Municipal de Prevención de Accidentes (COMUPRA), con la presencia de autoridades nacionales, estatales y municipales.

El evento fue encabezado por el Ing. Héctor José Cobas Álvarez, Secretario del Ayuntamiento, en representación del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, y contó con la participación de especialistas en materia de salud y prevención de accidentes, entre ellos: Raúl Octavio Martínez Coronel, Director Nacional del Secretariado de Prevención de Accidentes y Lesiones; Israel Rosas Guzmán, Subdirector de Evaluación del STCONAPRA; y el Dr. Marco A. Ruiz Pradixs, Jefe de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Coahuila.

También estuvieron presentes Manuel de la Rosa Delgadillo, Responsable Estatal de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial, y Luis Mario de la Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, entre otras autoridades que se sumaron a los trabajos de este comité.

Durante la reunión se presentaron los avances y desafíos de los programas impulsados por COMUPRA, haciendo especial énfasis en la prevención de accidentes de tránsito, la reducción de lesiones y la promoción de la cultura de la seguridad vial.

El Lic. Raúl Octavio Martínez Coronel subrayó la relevancia de estos encuentros como un mecanismo de evaluación y mejora continua de las estrategias para disminuir accidentes y lesiones, mientras que el Ing. Héctor José Cobas Álvarez, en nombre del Alcalde, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas y acciones que prioricen la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Con la participación activa de autoridades de los tres niveles de gobierno, se reafirmó la convicción de seguir trabajando de manera coordinada para consolidar una cultura de prevención y responsabilidad vial, garantizando que Cuatro Ciénegas siga avanzando en el cuidado de su comunidad y en la protección de sus habitantes.