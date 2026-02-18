Contactanos
Coahuila

Víctor Leija impulsa bienestar para policías en Cuatro Ciénegas

Las actividades de fortalecimiento se realizarán semanalmente para la Policía Municipal.

Por Staff / La Voz - 18 febrero, 2026 - 05:23 p.m.
      CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Alcalde Víctor Manuel Leija Vega participó en la visita realizada por el grupo Legendarios, encabezado por el Pastor Gerardo Uribe, a los elementos de la Policía Municipal, donde se compartió un mensaje de fe, propósito y fortalecimiento personal, enfocado en el bienestar integral de quienes diariamente protegen y sirven a la comunidad.

      Durante el encuentro se dirigió un mensaje de reconocimiento y respaldo a las y los policías de Cuatro Ciénegas, destacando que su labor va más allá de la operatividad, al implicar vocación, fortaleza emocional y un profundo sentido de responsabilidad social.

      El Presidente Municipal subrayó que se mantiene como prioridad acompañar y fortalecer a la corporación no solo con herramientas y capacitación, sino también atendiendo el aspecto humano de cada elemento. "El trabajo que realizan nuestros policías exige carácter, equilibrio emocional y valores sólidos. Por ello, desde esta administración impulsamos acciones que fortalezcan su desarrollo personal, porque una corporación fuerte en lo humano es una corporación más cercana, profesional y comprometida con la ciudadanía", expresó el edil.

      Asimismo, el Presidente Municipal resaltó que este tipo de iniciativas contribuyen a renovar el ánimo, fortalecer valores y reafirmar el compromiso de quienes enfrentan diariamente situaciones complejas para salvaguardar la seguridad del municipio, consolidando una policía con mayor cohesión, identidad y sentido de pertenencia.

      Estas actividades se estarán desarrollando de manera semanal, como parte de una estrategia permanente de acompañamiento y seguimiento a los elementos de seguridad pública, reafirmando el compromiso de esta administración con el bienestar emocional, moral y profesional de la corporación.

      El Gobierno Municipal refrenda su visión de impulsar una política de seguridad integral, donde el cuidado de quienes cuidan a la ciudadanía sea una prioridad, convencido de que el fortalecimiento humano de la Policía Municipal se traduce en mejores resultados, mayor confianza ciudadana y una comunidad más segura.

